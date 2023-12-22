На окупованій Херсонщині росіяни застрелили дитину на очах у родини – голова ОВА

Росіяни вбили учня восьмого класу. Мати хлопця після цього хотіла покінчити з собою.

На окупованій частині Херсонщини в одній із громад російські загарбники на очах рідних вбили дитину.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає "Суспільне".

"Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з'їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація...",, – сказав голова ОВА.

За його словами, хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував. Окупанти схопили дитину, привели додому і застрелили на очах у родини.

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що росіяни вбили неповнолітнього хлопця на території Каховського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Раніше у ГУР розповіли, що на тимчасово захопленій частині Херсонської області загарбники проводять нічні жорстокі обшуки, арешти і допити українців.

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