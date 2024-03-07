На окупованій Луганщині після атаки HIMARS згорів склад боєприпасів

Жертв та постраждалих немає.

В окупованій частині Луганської області після атаки HIMARS згорів склад боєприпасів.

Про це інформує ASTRA.

5 березня в результаті обстрілу з боку ЗСУ за півтора кілометра від селища Мостки спалахнув склад боєприпасів, що належить 4-й танковій дивізії.

Як удалося з'ясувати, в нього влучив HIMARS.

Жертв та постраждалих немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ НАКРИЛИ “ВЕЧІРКУ” РАШИСТІВ: один удар — 65 хароших “узкіх”, ще 300 на підході! Воєнкор вбився!

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