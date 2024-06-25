На окупованій Луганщині військова вантажівка росіян розчавила легковик (відео)

На окупованій Луганщині сталася чергова ДТП за участю техніки російських окупантів. Так, в окупованому Зоринську російська військова вантажівка розчавила легковий автомобіль.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

За його інформацією, водій легковика від удару аж вилетів із салону на дорогу.

Зауважимо, що російські окупанти регулярно стають винуватцями ДТП на захоплених територіях.

Нагадаємо, що 13 червня на окуваній Донеччині окупанти розчавили воєнною вантажівкою цивільне авто (відео).

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