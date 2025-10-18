На окупованій Луганщині немає бензину другий місяць, але гауляйтер «ЛНР» звинувачує спекулянтів

Бензин / © Pixabay

Окупаційна влада так званої «ЛНР» лише зараз «помітила» зростання цін і брак бензину, який триває вже понад два місяці. Замість визнати системну паливну кризу в Росії та зупинку низки НПЗ, гауляйтер вирішив звинуватити у проблемах «організаторів спекулятивних схем» та доручив вжити «заходів стабілізації». При цьому окупанти заявили, що дефіцит «створено штучно», а не пов'язаний із реальними перебоями постачання.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Крім того, загарбники погрожують блокувати інтернет-контент, де мешканці розповідають про відсутність бензину на АЗС, фактично намагаючись придушити будь-які згадки про провал окупаційного управління.

Паралельно окупанти посилюють тиск на автовласників: до 1 січня вони зобов’язані замінити українські реєстраційні документи, номерні знаки та водійські посвідчення на російські. З 2026 року транспорт, який не пройшов перереєстрацію, окупаційна влада вважатиме «іноземним товаром», що означатиме обкладання митними процедурами. Для оформлення необхідним є російський паспорт.