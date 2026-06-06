На окупованій Луганщині обмежили перевезення до Донеччини та Криму: що відомо

Окупаційна влада Луганщини запровадила обмеження на транспортне сполучення з Кримом та низкою захоплених регіонів України. / © фото з соцмереж

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На тимчасово окупованій території Луганської області від 6 червня запровадили нові обмеження на пасажирські перевезення. Під заборону або обмеження потрапили маршрути у напрямку окупованих частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

Про це повідомили окупаційні адміністрації регіону.

Зазначається, що обмеження стосуються трас Р-150 та Р-280 «Новоросія». Згідно з указом ватажка так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника, призупинено або обмежено регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення цими маршрутами.

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Крім того, окупаційна влада заборонила перевезення організованих груп дітей автомобільним транспортом територією захопленої Луганщини. Також припинено рух приміських поїздів.

Водночас внутрішні автобусні рейси в межах окупованої території продовжать працювати.

Місцевим жителям також рекомендували утриматися від поїздок трасами Р-150 та Р-280, пояснюючи це "міркуваннями безпеки".

Причини запровадження таких обмежень окупаційна влада офіційно не уточнила.

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