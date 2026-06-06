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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На окупованій Луганщині обмежили перевезення до Донеччини та Криму: що відомо

На тимчасово окупованій Луганщині від 6 червня запровадили обмеження на пасажирські перевезення у напрямку Криму, а також окупованих частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Окупаційна влада Луганщини запровадила обмеження на транспортне сполучення з Кримом та низкою захоплених регіонів України.

Окупаційна влада Луганщини запровадила обмеження на транспортне сполучення з Кримом та низкою захоплених регіонів України. / © фото з соцмереж

На тимчасово окупованій території Луганської області від 6 червня запровадили нові обмеження на пасажирські перевезення. Під заборону або обмеження потрапили маршрути у напрямку окупованих частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

Про це повідомили окупаційні адміністрації регіону.

Зазначається, що обмеження стосуються трас Р-150 та Р-280 «Новоросія». Згідно з указом ватажка так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника, призупинено або обмежено регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення цими маршрутами.

Крім того, окупаційна влада заборонила перевезення організованих груп дітей автомобільним транспортом територією захопленої Луганщини. Також припинено рух приміських поїздів.

Водночас внутрішні автобусні рейси в межах окупованої території продовжать працювати.

Місцевим жителям також рекомендували утриматися від поїздок трасами Р-150 та Р-280, пояснюючи це "міркуваннями безпеки".

Причини запровадження таких обмежень окупаційна влада офіційно не уточнила.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6
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