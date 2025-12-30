- Дата публікації
-
На окупованій Луганщині після серії вибухів спалахнула нафтобаза (відео)
В окупованих Ровеньках горить нафтобаза — у Мережі показали наслідки прильоту.
Увечері 30 грудня, в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали потужні вибухи.
У місцевих пабліках, а також паблік Exilenova+ повідомляють про масштабну пожежу на нафтобазі і публікують відео «бавовни».
Як повідомляють місцеві жителі, в районі нафтобази почалася сильна пожежа. Ймовірно, загорілися резервуари з паливом.
Офіційно українська сторона удар поки не коментувала.
Нагадаємо, що місто Ровеньки на Луганщині перебуває під контролем російських окупантів із 2014 року.
Минулої ночі в РФ під ударами дронів опинився аеродром «Ханська» в місті Майкоп, а в Тулі оголошували ракетну небезпеку.