На окупованій Луганщині після серії вибухів спалахнула нафтобаза (відео)

В окупованих Ровеньках горить нафтобаза — у Мережі показали наслідки прильоту.

В окупованих Ровеньках горить нафтобаза

Увечері 30 грудня, в окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали потужні вибухи.

У місцевих пабліках, а також паблік Exilenova+ повідомляють про масштабну пожежу на нафтобазі і публікують відео «бавовни».

Як повідомляють місцеві жителі, в районі нафтобази почалася сильна пожежа. Ймовірно, загорілися резервуари з паливом.

Офіційно українська сторона удар поки не коментувала.

Нагадаємо, що місто Ровеньки на Луганщині перебуває під контролем російських окупантів із 2014 року.

Минулої ночі в РФ під ударами дронів опинився аеродром «Ханська» в місті Майкоп, а в Тулі оголошували ракетну небезпеку.

