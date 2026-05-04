На окупованій Луганщині пролунала серія вибухів: повідомляють про пожежу поблизу Алчевська
У тимчасово окупованій Луганській області, поблизу Алчевська, вночі пролунала серія вибухів, після яких спалахнула пожежа.
У тимчасово окупованій Луганській області вночі пролунала серія вибухів, після яких спалахнула пожежа.
Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи чули в районі міста Алчевськ. Після так званих “хлопків” у небо піднявся густий дим, що може свідчити про влучання по одному з об’єктів.
За попередніми даними, регіон перебував під масованою атакою ударних безпілотників. У мережі також з’явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент одного з прильотів.
Офіційної інформації щодо причин вибухів і наслідків наразі немає. Російська окупаційна влада події поки не коментувала.
Обставини інциденту уточнюються.
У Москві в ніч проти 4 травня пролунав вибух через атаку дрона — інцидент стався за кілька днів до запланованого військового параду в столиці РФ.