На окупованій Луганщині пролунала серія вибухів: повідомляють про пожежу поблизу Алчевська

Дрон / © ТСН.ua

У тимчасово окупованій Луганській області вночі пролунала серія вибухів, після яких спалахнула пожежа.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи чули в районі міста Алчевськ. Після так званих “хлопків” у небо піднявся густий дим, що може свідчити про влучання по одному з об’єктів.

За попередніми даними, регіон перебував під масованою атакою ударних безпілотників. У мережі також з’явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент одного з прильотів.

Офіційної інформації щодо причин вибухів і наслідків наразі немає. Російська окупаційна влада події поки не коментувала.

Обставини інциденту уточнюються.

