Стовп диму

Реклама

В тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині пролунали сильні вибухи. Попередньо, атаковано склад боєприпасів.

Про це інформує радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його словами, внаслідок прильоту по складу БК сталася детонація. Почалася пожежа.

Реклама

«Ймовірно, удар був по місцю зберігання ракет до ППО», — зазначає він.

«Бавовна» на Луганщині

Інформація про наслідки удару уточнюється. Офіційних повідомлень наразі немає.

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по морському порту «Кавказ» РФ у районі Чушки на російській стороні Керченської протоки. Цей порт окупанти використовують для логістики та забезпечення угруповання військ у Криму. Об’єкт розташований майже за 300 км від лінії фронту.

Також ССО далекобійними дронами уразили пускові установки ОТРК «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму, які готувалися до запуску ракет по українських містах. Унаслідок атаки була знищена одна установка, зафіксовано вторинну детонацію боєкомплекту та уражено пункт зберігання цих систем.