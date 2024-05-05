На окупованій території України ПЦУ стала підпільною церквою — Епіфаній

Священники Православної церкви України практично припинили діяльність на території Кримського півострова, але на інших окупованих Росією територіях все ще ведуть підпільну діяльність.

Про це повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За його словами, в окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської областей залишилися священнослужителі ПЦУ, які підпільно здійснюють богослужіння. Однак така діяльність є небезпечною через переслідування з боку російської влади.

“Збирають громаду десь так, щоб ніхто не знав про це, бо приходять, арештовують, – пояснив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ нагадав про замордованого окупантами на окупованій території Херсонської області священника, отця Степана.

“Це [сталося] в селищі міського типу Каланчак, якщо я не помиляюся. Його допитували і практично стратили цього священника, який звершував там богослужіння”, – сказав він.

Через такі переслідування місцеві архієреї, як пояснив Епіфаній, закликають священників виїжджати з окупованих території, тому що “не хочуть наражати своїх священнослужителів на небезпеку”.

За його словами, ПЦУ веде статистику щодо підпільної діяльності на окупованих українських територіях, але не розголошує її, “щоб не давати приводу окупантам взагалі знищити присутність Православної церкви України там”.

Нагадаємо, 14 квітня у підмосковному місті Ногінську був знесений єдиний храм Православної Церкви України на честь Пресвятої Трійці. Він був єдиним храмом ПЦУ у Росії.

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