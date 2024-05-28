На окупованій території зникла журналістка Вікторія Рощина: стало відомо про її місцеперебування

Востаннє українська журналістка виходила на зв'язок 3 серпня 2023 року.
Міністерство оборони РФ підтвердило, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла минулого року на окупованій частині Запорізької області, перебуває в Росії.
Про це повідомляє Крым Реалии.
"За наявними відомостями Рощина Вікторія Володимирівна ... затримана і в даний час перебуває на території Російської Федерації", - йдеться у відповіді оборонного відомства на звернення батька журналістки.
Про неї не було нічого відомо майже дев'ять місяців. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі і через три дні планувала через Росію дістатися на схід України. Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня. Тоді вона повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не вказала, де саме перебуває.
У виданні зазначають, що Рощина від самого початку висвітлювала повномасштабне російське вторгнення в Україну. У березні 2022 року журналістку затримала ФСБ в окупованому Бердянську, а через 10 днів її звільнили.
Нагадаємо, на окупованій території зникла журналістка Вікторія Рощина, яка є позаштатною авторкою "Української правди", "Громадського" та "Радіо Вільна Європа" Вікторія Рощина.
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