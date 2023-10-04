На окупованій території зникла журналістка Вікторія Рощина: спільнота закликала українську владу зробити все можливе

На окупованій території зникла позаштатна авторка "Української правди", "Громадського" та "Радіо Вільна Європа" Вікторія Рощина. Відомо, що кореспондентка планувала через Росію дістатися окупованого сходу України.

Про це написала головна редакторка УП, закликавши українську владу зробити все можливе, щоб знайти журналістку.

"Вона смілива журналістка, вона бере на себе зобов'язання висвітлювати найсуперечливіші теми, які вимагають сміливості. Вона не шпигунка, вона справжній журналіст, їй не байдужа доля людей, які залишилися на окупованих територіях. Для неї важливо розповідати їхні історії. Я закликаю українську владу зробити все, щоб знайти її, а російську владу — негайно звільнити журналістку Вікторію Рощину", — заявила Севгіль Мусаєва.

Відомо, що Вікторія Рощина впродовж десятирічної журналістської кар’єри висвітлювала складні – і часто небезпечні – теми, зокрема злочинність, суди та права людини. Від початку великої війни 2022 року вона висвітлювала події в Україні, в в березні 2022 року її затримали російські війська та тримали 10 днів у Бердянську.

"Вільна незалежна журналістика є важливою для інформування світової громадськості про реалії війни Росії проти України. Ми просимо наших колег у сфері прав людини та свободи преси приєднатися до нашої вимоги надати інформацію про місцеперебування Рощиної та підтримати журналістів, які продовжують висвітлювати правду в умовах російського вторгнення", — додали в Міжнародному жіночому медіафонді (IWMF), який надає медичну та психологічну допомогу та юридичну підтримку штатним або позаштатним жінкам-журналісткам.

Нагадаємо, кореспондентка ТСН Неллі Ковальська долучитися до здавання крові.

Тим часом Росія має плани "заморозити" війну в Україні, про що повідомили в Офісі президента.

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