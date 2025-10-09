На окупованій території Донеччини вибухнув аміакопровід: що відомо

Пошкоджений аміакопровід на Донеччині / © скриншот з відео

У четвер, 9 жовтня, поблизу лінії фронту, між селами Русин Яр і Яблунівка на тимчасово окупованій території Донецької області, пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу «Тольятті—Одеса».

Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.

У повідомленні наголосили, що життю людей нічого не загрожує, оскільки транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще від 2014 року.

«Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів», — зазначили в Донецькій ОВА.

Оскільки вітер на цій території південно-східний, можливе поширення хмари у напрямку Дружківки, де ймовірно відчуватиметься запах аміаку.

«Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни», — повідомили в ОВА.

За інформацією місцевої влади, пошкодження аміакопроводу сталося внаслідок обстрілу.

«Обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це — тимчасово окупована територія», — йдеться в повідомленні.

Російські пропагандисти повідомляють, що аміакопровід було пошкоджено вибухом.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 жовтня повідомив, що відбувається біля Добропілля на Донеччині. За його словами, на Добропільському напрямку ЗСУ підвищують ефективність ураження місць накопичення ворога, знищують його логістику.