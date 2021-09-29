На окупованому Донбасі фальсифікували вибори до Держдуми на користь партії Путіна: опубліковано докази

На окупованому Донбасі фальсифікували вибори до Держдуми на користь партії Путіна: опубліковано докази

СБУ перехопила телефонні розмови з російськими кураторами про підтасовку підтримки мешканцями ОРДЛО партії “Единая Россия”.

Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи РФ, які відбулися у вересні 2021 року і проводилися на окупованих територіях України. Російські куратори за допомогою махінацій “намалювали” в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії “Единая Россия”.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, опублікувавши перехопленні телефонні розмови з цього приводу.

За даними української спецслужби, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані “залежних бюджетників” та вводили їхні дані у систему без особистої участі “виборців”.

Попри фальсифікації, які здійснювалися за допомогою представників окупаційної влади, охопити вигаданою “явкою” вдалося лише близько 200 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій України, хоча планувалося отримати понад пів мільйона голосів.

За оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація мешканців ОРДЛО була згорнута російськими кураторами.

“Незаконні дії проросійських функціонерів документуються у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали буде передано до відповідних міжнародних інстанцій”, - зауважили в СБУ.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за проведення виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях Донбасу та Криму.

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