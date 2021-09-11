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На окупованому Донбасі стався вибух на нафтобазі: в небо здіймається стовп диму

На окупованому Донбасі стався вибух на нафтобазі: в небо здіймається стовп диму

pixabay.com

Інцидент зафіксували в Кіровському районі міста.

Сьогодні, 11 вересня на окупованому Донбасі на нафтобазі Кіровського району стався вибух. Про інцидент заявив так званий "мер" міста Олексій Кулемзін.

Про це повідомляють  "Новини Донбасу".

"Стався вибух в Кіровському районі міста на нафтобазі", - написав він.

За інформацією окупаційної влади, на місці події наразі працюють спецслужби, причина вибуху з'ясовується.

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