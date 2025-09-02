На окупованому Запоріжжі військові РФ зґвалтували двох школярок

Про зґвалтування школярок розповіли родичі обох дівчаток / © pixabay.com

Російські загарбники зґвалтували двох школярок 14 та 15 років на окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє російський паблік «Верстка».

Це російські офіцери 38-ї бригади Солтан Гасанов та Джанібек Джанбуршієв. Джанібеку Джанбуршієву — 37 років, він народився в Казахстані, живе в Амурській області РФ. Окупант майже веде соцмережі, тому публічної інформації про нього мало. На старій сторінці його дружини є фотографії сім’ї із дочкою. Нині його дитині 14 років — стільки ж, як і зґвалтованій ним школярці.

Окупант і насильник Джанібек Джанбуршієв

Солтану Гасанову 39 років, він родом із Дагестану.

Окупант і насильник Солтан Гасанов із сином

За словами самих школярок, Гасанов та Джанбуршієв запросили дівчаток «випити». Їх відвезли до занедбаного будинку на колесах на околиці села Лісове, де Гасанов зґвалтував одну зі школярок.

За тиждень після цього дівчатка знову зустрілися з військовими, щоб «помститися». Вдруге Гасанов зґвалтував іншу дівчинку, а Джанбуршієв спостерігав за тим, що відбувається.

За інформацією видання, залучити дівчат до зв’язку могла їхня подруга, яка до 15 років двічі завагітніла від ще одного окупанта.

У виданні зазначають, що захоплені Росією території Запорізької області за три роки війни перетворилися на зону, яку самі російські окупанти називають «диким заходом» — без законів. Там росіяни зі зброєю поводяться відповідно.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля.