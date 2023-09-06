На окуповану Луганщину росіяни завозять пропагандистські книги – ЦНС

Так, в Луганську область загарбники ввезли "спеціальні" книги. Йдеться про 750 тисяч примірників пропагандистських підручників.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Раніше цинічні окупанти вивезли з бібліотек українські книги та спалили їх. Натомість вони тягнуть на наші території своє пропагандистське чтиво. Переважна більшість екземплярів розповідає про так звану "історію РФ". Окупанти зосереджуються саме на цьому предметі, адже він відіграє ключову роль у російській "системі освіти".

"В цій системі школи є по суті осередками пропагандами й головною їх функцією є промивка мізків українським дітям. Це лише частина цілеспрямованої політики ворога направленої на знищення цілого покоління нашої нації", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Також стало відомо, що окупанти запускають кадетські класи на захоплених територіях. У такий спосіб вони хочуть підготувати українських дітей до війни проти своєї держави.

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