На окупованих РФ областях масово безвісти зникають дівчата-підлітки: що відомо

Зникнення дівчат

На тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, фіксують випадки зникнення неповнолітніх. Найбільш вразливою групою залишаються дівчата віком 12–18 років. Останні випадки зафіксовані в Алушті (8 березня) та Сімферополі (16 березня).

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За наявною інформацією, частина зникнень відбувається без оперативної реакції з боку місцевих окупаційних правоохоронних органів, а пошукові дії обмежуються формальними повідомленнями.

«Родичі зниклих стикаються з відсутністю чіткої комунікації та прозорих процедур. У багатьох випадках інформація про обставини зникнення не розголошується, що ускладнює пошук і підвищує ризики для дітей. На тлі інформаційної ізоляції та відсутності ефективного контролю такі регіони стають середовищем, де злочини проти неповнолітніх можуть залишатися без належного розслідування», — йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву не виключають, що окремі випадки зникнень можуть бути пов’язані з діяльністю злочинних мереж, зокрема у сфері торгівлі людьми.

«Ситуація свідчить про системні проблеми з безпекою цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, де базові механізми захисту дітей фактично не працюють», — наголошує Центр національного спротиву.

Нагадаємо, ворог затримує дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб тиснути на батьків. Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію