ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
459
Час на прочитання
1 хв

На окупованих РФ областях масово безвісти зникають дівчата-підлітки: що відомо

Частина зникнень відбувається без оперативної реакції з боку місцевих окупаційних правоохоронних органів, а пошукові дії обмежуються формальними повідомленнями.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зникнення дівчат

На тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, фіксують випадки зникнення неповнолітніх. Найбільш вразливою групою залишаються дівчата віком 12–18 років. Останні випадки зафіксовані в Алушті (8 березня) та Сімферополі (16 березня).

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За наявною інформацією, частина зникнень відбувається без оперативної реакції з боку місцевих окупаційних правоохоронних органів, а пошукові дії обмежуються формальними повідомленнями.

«Родичі зниклих стикаються з відсутністю чіткої комунікації та прозорих процедур. У багатьох випадках інформація про обставини зникнення не розголошується, що ускладнює пошук і підвищує ризики для дітей. На тлі інформаційної ізоляції та відсутності ефективного контролю такі регіони стають середовищем, де злочини проти неповнолітніх можуть залишатися без належного розслідування», — йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву не виключають, що окремі випадки зникнень можуть бути пов’язані з діяльністю злочинних мереж, зокрема у сфері торгівлі людьми.

«Ситуація свідчить про системні проблеми з безпекою цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, де базові механізми захисту дітей фактично не працюють», — наголошує Центр національного спротиву.

Нагадаємо, ворог затримує дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб тиснути на батьків. Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію

Дата публікації
Кількість переглядів
459
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie