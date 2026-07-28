На окупованих територіях готують нову хвилю примусової мобілізації: хапатимуть усіх

Мобілізація / © ТСН

Реклама

На тимчасово окупованих територіях України можуть готувати нову хвилю примусової мобілізації. Активісти кажуть, що окупаційні адміністрації нібито вже обговорюють відповідні сценарії.

Про це заявили активісти руху «ОТПОР».

Реклама

У русі «ОТПОР» повідомили, що, за їхньою інформацією, насамперед ідеться про тимчасово окуповані райони Запорізької, Херсонської, Луганської областей та Крим.

Реклама

«Головна загроза зараз нависла над окупованими частинами Запорізької, Херсонської, Луганської областей і Криму — саме там кремлівський режим готується насамперед застосувати ті самі жорсткі методи, які вже були випробувані у Донецьку на початку 2022 року», — заявили активісти руху «ОТПОР».

Який сценарій описують у русі

Активісти стверджують, що один із їхніх учасників, який перебував у Донецьку 2022 року, розповів про механізми примусової мобілізації, які тоді застосовувалися.

«За лічені дні був повністю перекритий виїзд для чоловіків, а облави влаштовували просто на вулицях, у магазинах і на робочих місцях. До війська забирали всіх поспіль — без огляду на вік, стан здоров’я чи відсутність військового досвіду», — йдеться в повідомленні руху.

За інформацією активістів, підготовка до можливої мобілізації нібито триває і в окремих регіонах Росії.

Реклама

«За наявною інформацією, Кремль планує офіційно оголосити про мобілізацію одразу після проведення псевдовиборів у вересні цього року», — стверджують у русі.

Також в «ОТПОР» заявили, що раніше фіксували ознаки підготовки, зокрема тестування електронного реєстру військовозобов’язаних та проведення закритих навчань із розгортання мобілізаційних пунктів.

У русі закликали людей, які не бажають брати участь у війні на боці РФ, за можливості залишити окуповані території або Росію.

«Ми закликаємо всіх, хто не готовий фізично протистояти путінській узурпації в РФ або на окупованих українських територіях, виїжджати. Але якщо ви все ж вирішили залишитися — готуйтеся захищати свої права», — наголосили в «ОТПОР».

Реклама

Рух також повідомив, що опублікував рекомендації щодо юридичного захисту для людей, які можуть зіткнутися з мобілізаційними заходами.

Мобілізація в Росії — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нової масштабної хвилі мобілізації вже цієї осені. Кремль хоче компенсувати втрати на фронті та посилити бойові дії.

За оцінками української розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії є цілком ймовірною одразу після виборів, запланованих на 20 вересня 2026 року. Водночас розвідники зазначають, що наразі РФ не розгортає нових навчальних центрів для підготовки новобранців. Утім, наявної інфраструктури, за їхніми словами, достатньо, щоб і надалі готувати нові партії так званого «гарматного м’яса».

Новини партнерів