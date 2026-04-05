Загарбники мобілізують студентів / © Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини загарбники розгорнули практику примусової мобілізації студентів, попри передбачені навіть російським законодавством відстрочки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За даними джерел ЦНС, на місцях системно ігнорують право студентів денної форми навчання на відстрочку від служби.

Окупаційні військкомати користуються правовою невизначеністю на захоплених територіях, де формально існуючі норми не працюють. Головним завданням для них залишається виконання мобілізаційних планів будь-якою ціною.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, схема призову виглядає формально «легальною», однак фактично є примусовою.

Студентам надсилають повістки під приводом «оновлення даних» або «звірки документів».

Після прибуття до військкомату молодих людей не відпускають додому.

Довідки про навчання не беруть до уваги, а самих студентів одразу направляють на військову підготовку, позбавляючи можливості оскаржити рішення чи скористатися юридичним захистом.

