На острові Джарилгач вже 5 днів палає найцінніша степова ділянка: природоохоронці б'ють на сполох

Спеціальна адміністрація національного парку через окупацію не може забезпечити збереження парку Джарилгач, який продовжує горіти.

На тимчасово захопленому острові Джарилгач вже протягом 5 днів палає найцінніша степова ділянка в Національному природному парку.

Про це повідомляє Українська Природоохоронна Група.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації... Ділянка, що горить протягом 5 днів, - зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми. Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова (решта території в різній мірі заболочена або періодично підтоплюється) та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові", - пояснюють в Українській Природоохоронній Групі.

Зазначається, що на ділянці, яка палає, концентрується найбільша кількість копитних, що мешкають на Джарилгачі.

"Саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку. Без сумніву, пожежа, яку ніхто навіть не намагається загасити, принесе колосальні втрати біорізноманіттю острова", - наголошують природоохоронці.

Нагадаємо, раніше на острові Джарилгач росіяни збиралися зробити свою військову базу. Українські воїни вдарили по російських окупантах і перешкодили цьому.

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