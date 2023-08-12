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На острові Зміїний з’явилася важлива ознака української присутності: фото

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На острові Зміїний з’явилася важлива ознака української присутності: фото

На острові Зміїний встановили український прикордонний знак / Фото: скриншот з відео

На українському острові в Чорному морі відновлено прикордонний знак.

У суботу, 12 серпня, військовослужбовці Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО встановили прикордонний знак на острові Зміїний.

Про це повідомили у Telegram-каналі МВС України, опублікувавши відповідне відео.

У повідомленні наголосили, що таким чином було відновлено історичну справедливість.

Як зазначив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, попередній прикордонний знак був нахабно знищений російськими окупантами.

Він також пообіцяв, що такий же прикордонний знак невдовзі з’явиться на звільненому від окупантів півострові Крим. 

Заступник начальника ГУР Міноборони Дмитро Усов наголосив, що всі ті, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі, назавжди залишаться в пам’яті.

Нагадаємо, раніше очільник  Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, як відбувалося у червні 2022 року звільнення острова Зміїний від окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
426
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