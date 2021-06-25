На овочевий ринок до Великих Копанів їдуть зі всієї країни: у чому секрет

На овочевий ринок до Великих Копанів їдуть зі всієї країни: у чому секрет

Тут рясно родять і дають врожаї овочі, фрукти та ягоди.

Великі Копані (Херсонська область) – це центр Великокопанівської отг – однієї з найуспішніших в Україні. Успіх у тому, що всі керівні посади тут обіймають жінки, без перебільшення. По-друге, це чи не найбільший центр вирощування та продажу овочів.

Про це йдеться у Сніданок 1+1.

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Наразі селищу понад 200 років. За легендою, тут проходив чумацький шлях – і коли торгівці їхали за сіллю через цей степ – викопували копанки аби напитися самим та напоїти коней і волів. Саме від цих викопаних водоймищ і пішла назва.

Ледь не у кожному дворі тут є велетенські парники та як їх ще називають – балагани. Тут вирощуються сотні тисяч тон картоплі, цибулі, кабачків.

А продається все це на гуртовому ринку площею приблизно в 6 гектарів – це як 10 футбольних полів. Звідси овочі та фрукти прямують на столи до родин по всій країні та навіть за кордон. А все через високу якість та невисоку ціну.

Місцеві жителі займаються непростою справою. Вони роблять це з неймовірною любов’ю, бо який би родючий ґрунт не був – без турботи нічого не вийде.

На ринок їдуть люди з усієї країни. Потрібно брати із собою легкий одяг і обов’язково головний убір, коли збираєтесь на ринок. Спека наразі у Херсонській.

Цінників на товарах немає – потрібно дізнаватись у продавців і обов’язково торгуватись.

Часник - від 25 до 55 грн

Цибуля - 8 грн

Помідор рожевий – 24 грн

Помідор жовтий – 27 грн

Огірки – 4 грн

Картопля – 5 грн

Малина - 110. У Києві ягода коштує 250-300 грн.

Черешня – 40-50 грн. Можна знайти навіть за 10.

Вже є кукурудза – 13 грн

Солодкий перець – 30 грн

Про погоду в Україні та історію селища Великі Копані — пряме включення

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