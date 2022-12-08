На озброєння ЗСУ передали нові безпілотники українського виробництва - Резніков

Це не єдині вітчизняні новинки, які передано на озброєння нашим захисникам.

Упродовж останнього місяця ЗСУ тримали на озброєння 7 безпілотників українського виробництва. Передано заявки ще на два десятки БпЛА.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"У публічному просторі багато інформації про вражаючі результати застосування важкої зброї натовських зразків нашими воїнами. Це – видима частина змін, які відбулися в секторі оборони впродовж року. Поряд із цим є ще один вимір, де триває системна робота для підвищення спроможностей ЗСУ. Він менш наочний, але не менш важливий. Йдеться про цифрову трансформацію нашого війська, а також зміну правил у сфері залучення інновацій до потреб оборони", – пояснив Резніков.

Раніше, за його словами, українська армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БпЛА на рік. Зараз за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БпЛА українського виробництва.

"Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат. Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки. Сьогодні вона дуже швидка. Головне – щоб виріб мав ТТХ, потрібні для війська.

Зараз на розгляді перебувають ще 19 заявок щодо допускання до експлуатації БпЛА українського виробництва.

"Зважаючи, що сьогодні БпЛА закуповує Міноборони за бюджетні кошти, фонд United24 та різні волонтерські організації, фактично кожен розробник, у кого є реальний продукт, може знайти ресурси. Старожили українського ВПК кажуть, що це – революція, щось таке, чого вони не могли уявити", - написав міністр.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чи потрібна в Україні ще одна хвиля мобілізації. За словами міністра, кількість особового складу в ЗСУ є достатньою, тож додаткова хвиля мобілізації наразі не планується.

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