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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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238
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На озері на Харківщині гідроцикл зіткнувся із надувним матрацом з жінкою: що відомо про постраждалу

Внаслідок події пасажирка гумової «таблетки» 1992 року народження у тяжкому стані була доправлена до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Поліція

Поліція / © Поліція Києва

На озері в селищі Безлюдівка Харківської області сталося зіткнення прогулянкового гідроциклу з надувним матрацом для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера, постраждала 33-річна жінка.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції Харківської області

«Внаслідок події пасажирка гумової „таблетки“ 1992 року народження у тяжкому стані була доправлена до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Поліція встановила водіїв обох скутерів. Це чоловіки 1995 року народження. Їх направлено на обслідування, два скутери й матрац для катання вилучені.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Встановлюються свідки та очевидці події.

Нагадаємо, у Запоріжжі 17-річний юнак загинув на воді.

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