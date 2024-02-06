На пенсії і не служать: скільки в Україні військових пенсіонерів до 60 років

Нардепка назвала кількість військових пенсіонерів, які за віком можуть воювати у ЗСУ.

В Україні нараховується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які не працюють і не служать у Збройних силах України.

Про це у Facebook повідомила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, опублікувавши таблицю з даними.

У ній є перелік чисельності осіб, яким призначена пенсія за вислугу років відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Так, кількість військових пенсіонерів віком до 60 років, які не служать і не працюють становить – 156 тисяч осіб.

Військових пенсіонерів віком до 60 років, які служать – 21 тисяча осіб.

Кількість військових пенсіонерів в Україні віком до 60 років / Фото: Галина Третьякова

Нагадаємо, у Нацполіції розповіли, скільки справ проти ухилянтів відкрито в Україні.

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