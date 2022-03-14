На період воєнного стану усиновлення неможливе - МВС

Усиновлення неможливе ні за звичною, ні за пришвидшеною процедурою.

Під час війни усиновлення неможливе ані за звичною, ані за пришвидшеною процедурою, у тому числі й іноземцями.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Користувачі соцмереж почали розповсюджувати інформацію, про нібито пошук батьків для 45 маленьких дітей із регіонів активних бойових дій, батьків яких нібито було вбито.

"Інформація про можливість усиновлення цих дітей не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

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