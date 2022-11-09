На першому побаченні Арестович зробив дивну пропозицію майбутній дружині

Під час першого знайомства Анастасія “зависла” від того, що їй запропонував майбутній чоловік.

Дружина радника Офісу президента України Анастасія Арестович розповіла, що на першому побаченні з майбутнім чоловіком вона була вражена його наполегливістю та справжньою мужністю.

Про це вона розповіла в інтерв’ю проєкту "Олицкая".

“На тій зустрічі він запропонував, щоб у нас був роман. “Я хочу, щоб у нас був роман”. Він так і сказав”, - пригадувала вона перше побачення.

За словами Анастасії, вона була вражена його наполегливістю і тим, як багато в цьому було справжньої мужності, якої вона раніше не відчувала.

“В основному чоловіки зустрічалися, які були більш керовані жінками, перепитували багато, перекладали відповідальність. Олексій себе відразу показав, що буде так і так - і стало легко, все уже вирішили”, - зізналася вона.

Після такої пропозиції від Олексія жінка, як вона каже, “взагалі зависла”. Водночас вона не мала відчуття, що ця пропозиція якась несерйозна.

“Було зрозуміло, що він користується популярністю, але я завжди вважала себе особливою і що зі мною такого бути не може. У мене не було нерозділеного кохання, мене ніхто не кидав, ніяких таких пристрастей в моєму житті не було. Я зрозуміла і відчувала, що це серйозні наміри”, - сказала Анастасія.

Нагадаємо, дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича також розповіла, як він зробив їй пропозицію вийти заміж. Сталось це в несподіваному місці.

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