На підготовку до перепису населення в Україні виділили кошти: коли перерахують українців

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення понад 82 млн гривень.

У бюджетному комітеті Верховної ради ухвалили рішення про виділення коштів на підготовку до перепису населення України, який заплановано на 2023 рік.

Про це повідомив у своєму Telegram-калі нардепа Олексій Гончаренко.

"Перепис населення відбудеться в 2023 році. Бюджетний комітет Верховної ради щойно погодив виділення 82 474, 9 тисяч гривень на підготовку до перепису населення України в 2023 році", - сказано у повідомленні.

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У тексті рішення бюджетного комітету йдеться про необхідність вдосконалення програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи пробного перепису населення, який передбачає ідентифікацію респондента за номером телефону під час збирання переписних даних в Інтернет-раунді.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до законів "Про державну статистику" і "Про Всеукраїнський перепис населення", який направлять на розгляд Верховної Ради. Документ передбачає проводити Всеукраїнський перепис населення не рідше від одного разу на 10 років.

За даними Державної служби статистики, у 2020 році в Україні поменшало громадян. Тепер українців 41 мільйон - на 300 тисяч менше, ніж було у 2019 році.

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