На підході до Чернігова українські війська відбили прорив російських окупантів

Військовим вдалося захопити російську техніку.
На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Про це повідомив у своєму "Фейсбук" головнокомандувач ЗСУ.
"Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян", - йдеться у його дописі.
Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії за чотирма напрямками. Йдеться про такі напрямки: Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС.
У районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил українських військ. Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.