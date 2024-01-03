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На підльоті до Києва: мобільні групи збили половину "Шахедів" та п'яту частину крилатих ракет – Наєв

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На підльоті до Києва: мобільні групи збили половину "Шахедів" та п'яту частину крилатих ракет – Наєв

ППО

Один з бійців мобільної групи збив крилату ракету за допомогою Stinger, перебуваючи на відстані 300-600 м.

У Північній операційній зоні мобільні групи ППО збили 8 із 17 “Шахедів” та 11 із 48 крилатих ракет, які летіли на Київ. Це відповідно 47% та 19% від усіх повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 

"Повітряні цілі знешкоджувалися за допомогою “Гепардів”, зенітних установок ЗУ-23-2 та кулеметів “Браунінг”. Крім того, розрахунками ПЗРК “Стінгер”, один з яких має нещодавно переданий приціл, котрий дозволяє виявити крилату ракету за 6 км", - розповів він.

Один з бійців мобільної групи збив крилату ракету за допомогою Stinger, перебуваючи на відстані 300-600 м.

“Щиро дякую вам, хлопці, за неймовірну мужність та відданість своїй справі! Завдяки вам ми змогли зміцнити наш повітряний щит і тим самим врятувати тисячі життів наших цивільних громадян. Кожна родина, кожна жива душа дякує вам за ваш захист”, - сказав, звертаючись до бійців мобільних груп ППО, який зробили чималий вклад у відбиття ворожої атаки з повітря.

Ці групи озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, зенітно-артилерійськими гарматами, переносними зенітно-ракетними комплексами та великокаліберними кулеметами. 

Нагадаємо, від ночі до ранку вівторка, 2 січня, російські війська завдали потужного масованого удару по Києву. Окупанти атакували безпілотниками Shahed та різними типами ракет. Зокрема, й "Кинджалами".

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Дата публікації
Перегляди
172
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