На підльоті до Києва збили ворожий безпілотник: ймовірно, ворог намагається провести розвідку перед ударами

У Київській області на підльоті до Києва українські захисники збили ворожий безпілотник. Припускають, що він міг проводити розвідку перед майбутніми ударами.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"На підльоті до Києва збито ворожий безпілотник. Ймовірно, ворог намагається провести розвідку перед майбутніми ударами. Є інформація, що обстріли почнуться, коли стемніє і не буде можливості візуально відслідковувати ракети та дрони", - написав журналіст.

Нагадаємо, що зранку, 10 жовтня, ворог атакував Київ ракетами. Є влучання у кількох районах міста. Також відомо про 5 загиблих і пів сотні поранених.

Зазначимо, що під час масової атаки 10 жовтня РФ випустила по території України 83 ракети. 43 з них збила протиповітряна оборона.

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