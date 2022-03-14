На підтримку армії України та гуманітарну допомогу зібрано понад 11,8 мільярдів грн – НБУ

На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 11,6 млрд грн в еквіваленті.
На підтримку Армії та гуманітарну допомогу зібрано понад 11,8 млрд грн.
Про це повідомляє НБУ.
Станом на 14 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 11,6 млрд грн в еквіваленті.
Кошти надходили від громадян та підприємств в Україні, від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).
Зокрема майже 3,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
На сьогодні залишок коштів на спецрахунку складає близько 145,8 млн грн.
"Наразі з отриманих на спецрахунок коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 11,5 млрд грн, зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;
- на потреби Національної поліції України – всього 1 млрд 650 млн грн ;
- на потреби Міністерства оборони України – всього 8 млрд 097,4 млн грн;
- на потреби Державної прикордонної служби – всього 826,2 млн грн ", - йдеться в повідомленні НБУ.
Нагадаємо, станом на 12 березня на спецрахунок НБУ для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано близько 11,4 млрд грн.