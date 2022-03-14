На підтримку армії України та гуманітарну допомогу зібрано понад 11,8 мільярдів грн – НБУ

На підтримку армії України та гуманітарну допомогу зібрано понад 11,8 мільярдів грн – НБУ

На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 11,6 млрд грн в еквіваленті.

На підтримку Армії та гуманітарну допомогу зібрано понад 11,8 млрд грн.

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Про це повідомляє НБУ.

Станом на 14 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 11,6 млрд грн в еквіваленті.

Кошти надходили від громадян та підприємств в Україні, від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Зокрема майже 3,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

На сьогодні залишок коштів на спецрахунку складає близько 145,8 млн грн.

"Наразі з отриманих на спецрахунок коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 11,5 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 млрд 650 млн грн ;

на потреби Міністерства оборони України – всього 8 млрд 097,4 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 826,2 млн грн ", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, станом на 12 березня на спецрахунок НБУ для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано близько 11,4 млрд грн.