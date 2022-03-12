На підтримку української армії та гумдопомогу вже зібрали близько 11,6 млрд грн - НБУ

На підтримку української армії та гумдопомогу вже зібрали близько 11,6 млрд грн - НБУ

З-за кордону на потреби ЗСУ перерахували понад 3,3 млрд грн.

Станом на 12 березня на спецрахунок НБУ для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано близько 11,4 млрд грн.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема понад 3,3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Наразі майже всі отримані кошти Національний банк вже перерахував на потреби військових – близько 11,4 млрд грн.

Залишок коштів на спецрахунку становить близько 61,2 млн грн.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 12 березня 2022 року на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 242 млн грн в еквіваленті.

Загалом понад 117,6 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Залишок коштів на рахунку становить понад 242 млн грн.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Нагадаємо, в українській розвідці розповіли про втрати РФ у війні: такого росіяни ще не мали.

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