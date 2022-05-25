На Південнобузькому напрямку окупанти формують резервні підрозділи - Генштаб

На Південнобузькому напрямку окупанти минулої доби автивних бойових дій не проводили.
Росіяни обстрілювали позиції ЗСУ.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
"Ворог здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів. З метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях Запорізької області російські окупанти намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей.
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