На Південнобузькому напрямку окупанти формують резервні підрозділи - Генштаб

На Південнобузькому напрямку окупанти минулої доби автивних бойових дій не проводили.

Росіяни обстрілювали позиції ЗСУ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

"Ворог здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів. З метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях Запорізької області російські окупанти намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей.

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