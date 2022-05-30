На Південному напрямку окупанти стягують техніку з Криму та готуються до наступу - Генштаб

На Південному напрямку окупанти стягують техніку з Криму та готуються до наступу - Генштаб

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

Також окупанти намагаються скувати дії ЗСУ та запобігти перекиданню резервів Сил оборони на інші напрямки.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з території РФ та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.

На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки.

На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах суттєвих змін в обстановці не відзначено.

Нагадаємо, що на Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ та Сєверодонецьк.

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