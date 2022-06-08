На Південному напрямку ЗСУ ліквідували 19 окупантів та знищили 9 одиниць броньованої ворожої техніки

На Південному напрямку ЗСУ ліквідували 19 окупантів та знищили 9 одиниць броньованої ворожої техніки

На територіях тимчасово окупованих областей на півдні України ідуть активні бойові дії.

Російським окупантам добряче дістається від українських захисників на Херсонському і Миколаївському напрямках.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Цієї ночі ворог знов накрив "Ураганом"Миколаїв. Намагаючись руйнувати інфраструктуру та промисловість обласного центру, нічними обстрілами ворог продовжує психологічний тиск на мирне населення міста.

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"Повітряну розвідку Миколаївщини, в пошуках нових місць ударів, ворог проводив безпілотним літальним апаратом "Орлан-10", який традиційно влучно знищено нашим зенітно-ракетним підрозділом. Внаслідок ефективних атак ракетно-артилерійських підрозділів скорочено кількість рашистів на 19 осіб, ворожої техніки, зокрема, броньованої – на 9 одиниць", - повідомляють в ОК "Південь".

Зазначається, що зараз стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській територіальних громадах, де йдуть бойові дії. Виїхати та в’їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим.

Як повідомлялося, за добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків і об'єктів інфраструктури. Поліцейські зафіксували 11 ударів ворога. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів і поранили мирних жителів.

Ми маємо перевагу, але ворог все більше обстрілює цивільних - голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

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