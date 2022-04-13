На південному напрямку ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів окупантів та кілька одиниць техніки

На південному напрямку ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів окупантів та кілька одиниць техніки

ЗСУ міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами.

На півдні України ЗСУ "насипають" окупантам. За минулу українські захисники знищили ворожий склад боєприпасів, кілька одиниць техніки та понад 10 окупантів.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Розгублений та озлоблений невдачами ворог вдається до відчайдушних спроб покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей. Але наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що за минулу добу ЗСУ знищили 12 окупантів та 11 одиниці техніки, серед яких 3 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка. Також, влучно знищено польовий склад боєприпасів противника.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму.

Нагадаємо, що за словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти свідомо скинули бомбу на мирне населення в Краматорську.

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