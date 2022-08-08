На півдні і сході - спека, на заході і півночі - дощі: прогноз погоди в Україні на вівторок, 9 серпня

У вівторок, 9 серпня, на півдні та сході України буде спекотно, а на заході і півночі ітимуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 9 серпня на Закарпатті та Прикарпатті, вдень місцями і в північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура в західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°, на решті території вночі 15-20°, вдень 27-32°, на півдні та сході місцями 35-37°.

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9 серпня у Волинській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 9 серпня буде без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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