На півдні країни збили 11 "Shahed-136" - повітряне командування

10 лютого, з 19.50 по 22.50, російські окупаційні війська атакували південь країни ударними безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136".

Про це інформує служба зв'язків з громадськістю повітряне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито одинадцять дронів: 4 над Одещиною, 5 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною.

"Слава Україні! Смерть ворогам!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київську область іранськими дронами. Тому в ОВА попередили про небезпеку.

Також раніше повідомлялося, що над Одещиною збили іранські Shahed 136.

До того ж на Миколаївщині пролунали вибухи. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття дронів Shahed 136.

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