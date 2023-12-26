На півдні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Херсонщині.

На півдні України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

Через ракетну небезпеку повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Херсонщині.

О 1:41 Повітряні сили повідомили про відбій небезпеки на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у небі над Дніпропетровщиною у Криворізькому районі збили ракету.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині українські військові знищили 4 ворожі безпілотники.

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