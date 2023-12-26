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На півдні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На півдні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Укриття

Повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Херсонщині.

На півдні України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

Через ракетну небезпеку повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Херсонщині.

О 1:41 Повітряні сили повідомили про відбій небезпеки на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у небі над Дніпропетровщиною у Криворізькому районі збили ракету.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині українські військові знищили 4 ворожі безпілотники.

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Дата публікації
Перегляди
189
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