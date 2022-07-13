На півдні окупанти масованими обстрілами намагаються завадити перегрупуванню ЗСУ - Генштаб

Російські окупанти намагаються не дати українським захисникам піти у наступ на Південному напрямку.

Вони намагаються спинити просування наших військ масованими артилерійськими обстрілами.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню наших військ, агресор вів артилерійський вогонь по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котляреве, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбакине. Для корегування вогню задіяв БпЛА", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що на кордоні з Україною перегруповуються підрозділи ЗС Білорусі та йде ротація техніки.

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