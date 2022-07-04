На півдні окупанти намагаються повернути втрачені позиції та підвезли 17 вагонів боєприпасів - Генштаб

На півдні окупанти намагаються повернути втрачені позиції та підвезли 17 вагонів боєприпасів - Генштаб

На Південному напрямку російські окупанти прагнуть повернутися на втрачені раніше позиції.

Вони стягують артилерію та запасаються боєприпасами.

Про ситуацію повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення ЗСУ контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

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Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

У межах логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію “Каланчак” (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.

Нагадаємо, що росіяни зайшли у селище міського типу Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області. Місцеві жителі повідомляють, що там велика кількість ворожої техніки.

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