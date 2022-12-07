На півдні окупанти починають відбирати майно людей, які виїхали з окупації

Росіяни збираються відібрати майно українців, які втекли з окупації.

У тимчасово окупованому Приморську в Запорізькій області окупанти збираються "націоналізувати" майно українців, які виїхали з міста після його окупації.

Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

Загарбники розклеїли містом оголошення з повідомленням, що власникам майна необхідно звернутись до окупаційної адміністрації з документами. Інакше домівки українців погрожують визнати безгосподарським та відбрати.

"Ворог практикує схему оголошення майна, яке вони хочуть віджати, нібито "безгосподарським". Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової адміністрації окупантів", — йдеться у повідомленні.

В переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно. Щодо порожніх квартир, в містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ.

Нагадаємо, росіяни в Маріуполі також складають списки нерухомого майна, яке вони зібралися "націоналізувати". Йдеться про будинки, власники яких виїхали з міста через прихід російських терористичних військ.

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