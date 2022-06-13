На півдні окупанти примушують фермерів продавати ледь не задарма врожай, а вчителям створюють побутові проблеми

На півдні окупанти примушують фермерів продавати ледь не задарма врожай, а вчителям створюють побутові проблеми

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях продовжують тероризувати та обкрадати місцеве населення.

Так, на Херсонщині загарбники примушують фермерів продавати врожай за 10% від його вартості, а вчителям, які не погоджуються працювати на Росію, погрожують репресіями.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

"Поблизу Нової Каховки та Берислава Херсонської області ворог примушує населення здавати закупникам з Криму 70% врожаю. Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни. Одночасно діє заборона на вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно", - повідомляє розвідка.

Через масову відмову освітян проводити навчальний процес за російською програмою, окупанти в Мелітополі Запорізької області залучають на посади вчителів людей без педагогічної освіти. Також помічено збільшення кількості вчителів, відряджених з РФ та окупованого Криму.

Місцевим освітянам, які відмовились від співпраці з окупантами, створюють побутові проблеми та погрожують репресіями.

Нагадаємо, що на окупованих територіях України російські загарбники пропонують місцевим роботу "за їжу". Серед "вакансій" - прибирання завалів та поховання тіл в окупованих населенних пунктах.

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