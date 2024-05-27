На півдні прикордонники знищили дрон, який був начинений вибухівкою

На південному напрямку прикордонники бездоганно знешкодили ворожий fpv-дрон, начинений вибухівкою.

Про це інформує Державна прикордонна служба у соціальних мережах.

Як зʼясувалося пізніше, побратими-рятувальники з ДСНС, проводячи певні заходи з місцевим населенням, потрапили під удар одного із ворожих дронів та потребували максимально швидкої допомоги.

Саме тому прикордонники прийшли на поміч. Завдяки злагодженій роботі захисники ще на підльоті, використовуючи стрілецьку і антидронову зброю, ліквідували дрон-камікадзе, який летів у бік рятувальників.

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