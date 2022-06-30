На півдні противник продовжує інженерне укріплення своїх позицій, на які він відтиснутий діями українських підрозділів

Ситуація вздовж лінії зіткнення складна, але контрольована.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook.
- Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 29 червня 2022.
- Противник продовжує інженерне укріплення своїх позицій, на які він відтиснутий діями українських підрозділів.
- В такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні і ракетні удари. Парними гелікоптерними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити українські підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали.
- Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносними зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, відступав.
- Одещину ворог тероризував ракетами, що випускала авіація та береговий ракетний комплекс "Бастіон" з напрямку окуповано Криму. 1 ракету знищено над Одеським районом, ще 5 атакували чорноморське узбережжя в Ізмаїльському. Завдяки обмеженню використання берегової смуги ушкодження мінімізовано, жертв немає.
Зазначимо, що за останні чотири дні РФ випустила по Україні 131 ракету. Відповідну кількість назвав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що Росія проводить ракетний терор проти мирних громадян України, оскільки прагне зламати дух та зруйнувати єдність.
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