На півдні противник продовжує інженерне укріплення своїх позицій, на які він відтиснутий діями українських підрозділів

На півдні противник продовжує інженерне укріплення своїх позицій, на які він відтиснутий діями українських підрозділів

Ситуація вздовж лінії зіткнення складна, але контрольована.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 29 червня 2022.

Противник продовжує інженерне укріплення своїх позицій, на які він відтиснутий діями українських підрозділів.

В такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні і ракетні удари. Парними гелікоптерними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити українські підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали.

Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносними зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, відступав.

Одещину ворог тероризував ракетами, що випускала авіація та береговий ракетний комплекс "Бастіон" з напрямку окуповано Криму. 1 ракету знищено над Одеським районом, ще 5 атакували чорноморське узбережжя в Ізмаїльському. Завдяки обмеженню використання берегової смуги ушкодження мінімізовано, жертв немає.

Зазначимо, що за останні чотири дні РФ випустила по Україні 131 ракету. Відповідну кількість назвав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що Росія проводить ракетний терор проти мирних громадян України, оскільки прагне зламати дух та зруйнувати єдність.

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