На півдні противник з танком намагався контратакувати українські позиції в районі Іщенки, але зазнав втрат

Під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, й по південних регіонах, противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати наші позиції в районі Іщенки поблизу лісосмуг.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Під вогневим ураженням зазнав втрат та ретирувався.

Двічі парами ударних К-52, двічі ударним дроном і ще раз парою штурмовиків Су-25 ворог атакував наші позиції. Без втрат.

Ще два рази парами штурмовиків Су-25 – атакував нещодавно вивільнені села на правому березі Дніпра.

Натомість наші нанесли авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.

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Нагадаємо, що на півдні ворог зосереджує зусилля на утриманні захоплених територій та стримані українського наступу.

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