На півдні протягом дня ворог шість разів атакував авіацією українські позиції

Також атака була спрямована на вивільнені в жовтні населені пункти Бериславського району.

Про це пише оперативне командування «Південь».

Мінометний вогонь вів по прибережній смузі Очаківської громади. Без наших втрат.

Нагадаємо, що у ЗСУ нагадали про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування українських підрозділів.

«Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману. Будьте пильними і свідомими, дотримуйтеся заходів безпеки і довіряйте силам оборони, які на сторожі вашої безпеки. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів», - нагадують українські військові.

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