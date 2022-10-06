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На півдні сили ППО знищили 6 дронів-камікадзе, які намагалися атакувати Одещину і Миколаївщину

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На півдні сили ППО знищили 6 дронів-камікадзе, які намагалися атакувати Одещину і Миколаївщину

ілюстративне фото / Фото: Associated Press

ЗСУ збили на південному напрямку 6 іранських "мопедів".

Ті прямували атакувати міста на півдні України.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині і Миколаївщині, за попередніми даними 6 дронів збито силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, іранські дрони-камікадзе Shahed 136, які почали використовувати окупанти, є доволі серйозною зброєю. Українські сили ППО будуть змушені витрачати свій не надто великий запас ракет, щоб впоратися з ними.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
689
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