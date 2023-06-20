На півдні та сході ЗСУ "дуже активно знищують ворога": головне зі звернення Зеленського

Президент запевнив, що в окупантів не буде жодних шансів залишитися на українській землі.

Президент Володимир Зеленський увечері 20 червня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Обстріл Херсона

Зеленський розповів про сьогоднішній обстріл окупантами Херсона, внаслідок якого постраждали рятувальники. Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні артилерією окупантів. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув.

Глава держави запевнив, що українські воїни обов’язково дадуть відповідь окупантам за цей та інші злочини.

Ситуація на фронті

Президент повідомив, що зараз українські захисники на півдні і сході "дуже активно знищують ворога".

"Запоріжжя, Донеччина – ви молодці, хлопці", – сказав він.

Конференції з відбудови України

У Лондоні почалися перші зустрічі в межах конференції з відбудови України.

"Вже відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії. Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проєктами будівництва, а глобальним проєктом захисту", – зазначив Зеленський.

Завтра на лондонській конференції він представить частину плану трансформації України. Повний же сенс буде представлений пізніше цього місяця вже в Україні.

"Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки й гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору й захист від будь-яких повторень російської агресії", – підсумував глава держави.

Раніше президент Зеленський запевнив, що в Україні жодного "Петріота" не знищено.

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